Україна перейшла на літній час

Таким чином, після 02:59 одразу настала 04:00.

Згідно з постановою Кабміну “Про порядок обчислення часу на території України”, щороку в останню неділю березня о 3:00 час переводиться на одну годину вперед.

Всі електронно-цифрові пристрої (комп'ютері, телефони, тощо) перехід здійснюють автоматично.

Також сьогодні було запроваджено московський час у Криму.