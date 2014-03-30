Україна перейшла на літній час
04:01, 30 березня 2014Суспільство
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Сьогодні, 30 березня, о 03:00 годині ночі всі годинники України було переведено на годину вперед.
Україна змінила час
Таким чином, після 02:59 одразу настала 04:00.
Згідно з постановою Кабміну “Про порядок обчислення часу на території України”, щороку в останню неділю березня о 3:00 час переводиться на одну годину вперед.
Всі електронно-цифрові пристрої (комп'ютері, телефони, тощо) перехід здійснюють автоматично.
Також сьогодні було запроваджено московський час у Криму.
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