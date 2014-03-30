Сепаратисти запровадили в Криму московський час

Про це повідомляє ТСН.

Постановою самопроголошеної влади Криму встановлюється, що рух залізничного, водного, повітряного, міжміського автомобільного та інших видів транспорту, а також графіки робіт у Криму здійснюватимуться згідно з московським часом.

Стрілки годинника на міському вокзалі Сімферополя перевели вже в суботу о 22:00.