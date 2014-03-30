Сепаратисти запровадили в Криму московський час
02:33, 30 березня 2014Політика
0 0
Сьогодні вночі о 02:00 півострів офіційно переводить стрілки годинників на дві години вперед.
Крим перейшов на московський час / Reuters
Про це повідомляє ТСН.
Постановою самопроголошеної влади Криму встановлюється, що рух залізничного, водного, повітряного, міжміського автомобільного та інших видів транспорту, а також графіки робіт у Криму здійснюватимуться згідно з московським часом.
Стрілки годинника на міському вокзалі Сімферополя перевели вже в суботу о 22:00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter