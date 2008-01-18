Призначено начальника Головного управління розвідки Міноборони

Юрій Єхануров представив його генералам

На сайті Президента України оприлюднений Указ Віктора ЮЩЕНКА про призначення Віктора ГВОЗДЯ начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Напередодні глава держави звільнив із цієї посади Олександра ГАЛАКУ. Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ представив керівному складу військового відомства та Збройних Сил України новопризначеного начальника ГУ розвідки Міноборони України полковника Віктора ГВОЗДЯ. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, до цього призначення В.ГВОЗДЬ працював у Секретаріаті Президента України.

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