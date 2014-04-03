Кримський McDonald's призупинив роботу

"У зв'язку з виробничими причинами, не залежними від McDonald's, діяльність установ, розташованих у Сімферополі, Севастополі та Ялті, була припинена. Ми сподіваємося, що зможемо відновити їхню роботу, щойно з'явиться така можливість", - йдеться в повідомленні компанії, яке цитує ИТАР-ТАСС.

McDonald's надав можливість всім співробітникам цих установ перевестися в будь-який інший заклад мережі в Україні із збереженням посад, окладів і тарифів, оплатою переїзду співробітників і членів їхніх сімей на нове місце проживання, а також забезпеченням житла на термін в 3 місяці за рахунок компанії. Якщо працівник мережі не згоден на таку пропозицію, йому будуть запропоновані інші варіанти припинення трудових відносин з виплатою компенсацій.

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Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито у 1997 році в Києві. З урахуванням ресторанів у Сімферополі, Севастополі та Ялті в 23 містах України працює 79 закладів мережі.