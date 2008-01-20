У Полтаві відбулося свято сала

У Полтаві 19 січня відбулося Свято сала.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у святкуванні взяло більш як 20 підприємств і підприємців, які провели дегустацію кращих зразків сала - від копченого до пропареного.

Свято почалося з того, що міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ розрізав смажене порося, якого змогли скуштувати всі охочі.

"Полтава - столиця не тільки полтавських галушок, але й сала. По-перше, в Полтаві є науково-дослідний інститут свинарства, аналога якому немає в жодній країні СНД, а, по-друге, Полтава займає перше місце з виготовлення і споживання сала в Україні", - зазначив мер.

Присутні на святі сала науковці Полтавського інституту свинарства спростували теорію дієтологів щодо шкідливості сала через його високу насиченість жирами. За їхніми словами, сало містить арахідонову кислоту, яка належить до ненасичених жирних і є однією з незамінних для організму людини жирних кислот. "Вживання сала в розумних межах дуже корисне. Їм лікують, згідно з народною медициною, біль в суглобах, мастит, екзему, знімають сильний зубний біль", - сказав учений інституту свинарства.

Під час святкування було заявлено, що всі гроші, виручені на аукціоні з продажу сала, буде спрямовано на закупівлю медичного устаткування для дитячих медустанов міста.

Разом з торгівлею салом на святі проводилися численні конкурси. Так, п`ять чоловіків повинні були скуштувати горілку і закусити її справжнім українським салом. Хто зробить це швидше - той і переможе. Розважали гостей свята і численні фольклорні колективи.

Під час свята полтавчани могли придбати сало в середньому по 16 грн. за 1 кілограм.

А.МАТКОВСЬКИЙ вважає, що свято сала в Полтаві стане традиційним.

Нинішнє свято проходило за підтримки Блоку Юлії Тимошенко і під патронатом мера міста.