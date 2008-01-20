На Херсонщині - штормове попередження
12:22, 20 січня 2008Суспільство
680 0
Через сильну ожеледь уже виникають аварійні ситуації
На Херсонщині оголошено штормове попередження.
Як передає кореспондент УНІАН, падає дрібний дощ, у результаті якого виникла сильна ожеледь, вже є аварійні ситуації на трасах, на Бериславському шосе.
Місцева влада тільки починає організовувати роботи з усунення наслідків негоди – машини почали розсипати пісок.
Громадський транспорт ходить дуже погано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter