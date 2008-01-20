На Херсонщині - штормове попередження

Через сильну ожеледь уже виникають аварійні ситуації

На Херсонщині оголошено штормове попередження. Як передає кореспондент УНІАН, падає дрібний дощ, у результаті якого виникла сильна ожеледь, вже є аварійні ситуації на трасах, на Бериславському шосе. Місцева влада тільки починає організовувати роботи з усунення наслідків негоди – машини почали розсипати пісок. Громадський транспорт ходить дуже погано.

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