173 активісти Майдану залишаються на лікуванні за кордоном

173 учасники масових акцій протестів залишаються на лікуванні в зарубіжних клініках станом на 3 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Читайте такожУ Польщі на лікуванні залишається близько 30 учасників масових акцій в Україні

”Станом на 3 квітня 173 людини перебувають на лікуванні в зарубіжних клініках. 65 чоловік проходять курс реабілітації в Польщі, 31 - у Чехії, 23 - у Словаччині, 16 - у Німеччині, 9 - у Литві, 7 - в Австрії, 6 - у Латвії, 5 - в Італії, 5 - в Ізраїлі, 5 - в Естонії, 1 - у Швеції”, - сказав Перебийніс.

За його словами, після завершення лікування за кордоном до України вже повернулися 73 людини.