Україна випередила Росію за індексом соціального розвитку — Deloitte

Згідно з повідомленням, Україна отримала в рейтингу Social Progress Imperative 64,9 бала, випередивши такі країни, як Туреччина (64-е місце), Грузія (66-е місце), Росія (80-е місце) і Молдова (81-е місце). Індекс визначає рейтинги країн не на основі економічного зростання, а з урахуванням можливостей жителів країни. Зокрема, враховує такі чинники, як базові людські потреби (їжа і доступність медицини, вода, житло й особиста безпека), основа благополуччя (доступ до базових знань, доступ до інформації та зв'язку, охорона здоров'я й рівень смертності, навколишнє середовище), можливості (особисті права, особиста свобода й вибір, толерантність та інтеграція, доступність вищої освіти). Як джерела інформації використовувалися дані опитувань (12%), оцінки експертів (25%) і достовірні дані (61%).

«Дані Індексу соціального розвитку дозволяють не лише діагностувати найбільш слабкі місця в нашому суспільстві, але й об'єднати бізнес і громадян, щоб змінити ситуацію на краще», - наводяться в повідомленні слова партнера Deloitte Андрія Булаха. За його словами, в Україні насторожує ситуація із захистом приватної власності, безпекою громадян, екологією. «Ми не лише всебічно оцінюємо ситуацію, але й об'єднуємо зусилля бізнесу та влади для вирішення виявлених проблем», - додав він.

Також повідомляється, що головним відкриттям даного дослідження став той факт, що економічне зростання країни не завжди приводить до соціального прогресу для її населення. «Досі вважалося, що існує прямий зв'язок між економічним зростанням і добробутом населення країни. Проте рейтинг соціального розвитку демонструє, що це правило працює не завжди», - наводяться в повідомленні слова керівника групи з розробки проекту, професора Майкла Портера.

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Він зазначив, що при однаковому рівні ВВП на душу населення деякі країни досягають набагато вищого рівня соціального розвитку.

До п'ятірки кращих країн даного рейтингу ввійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Ісландія, Нідерланди та Норвегія.

Довідка УНІАН. Компанія «Делойт» (Deloitte) входить до «Великої четвірки» найбільших у світі компаній, що надають аудиторські та консалтингові послуги, разом із PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young і KPMG.

Місія організації The Social Progress Imperative полягає в підвищенні рівня життя людей у всьому світі, сприянні глобальному соціальному прогресу шляхом надання надійного, цілісного та інноваційного інструменту вимірювання - Індексу соціального розвитку (Social Progress Index, SPI), а також у сприянні науковим дослідженням і обміні знаннями у сфері соціального прогресу, забезпеченні для лідерів і впливових осіб у бізнес-колах, уряді й громадянському суспільстві нових інструментів для координації принципів діяльності та програм.