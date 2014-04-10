Крим залишили 170 авіаторів Сакської бригади морської авіації

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, автоколона, що налічувала понад 40 легкових машин та два автобуси, пересувалася з державними прапорами, прапорами ВМС.

Льотчиків та їх родини зустрічали на пункті пропуску “Турецький вал” українські військові, прикордонники та пересічні громадяни.

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Працівники військової автоінспекції ВСП супроводили автоколону до Миколаєва. Там військовослужбовців розмістили на базі кількох частин гарнізону, деякі родини поселили у санаторії “Борисфен” міста Очаків.

Як зауважили в Міноборони, військові Сакської бригади морської авіації прославилися на усю країну ще на початку окупації Криму. Уночі в режимі радіомовчання вони ризикнули і евакуювали техніку на материк – перекинули гелікоптери та літаки під Миколаїв. У Криму лишилися тільки несправні машини.