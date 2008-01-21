Президент затвердив склад РНБО (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким затвердив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з указом, розміщеним на офіційному Інтернет-представництві Президента, до складу РНБО увійшли:

В.ЮЩЕНКО – Президент України, голова РНБО;

Віктор БАЛОГА – глава Секретаріату Президента України;

Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Юрій ЄХАНУРОВ – міністр оборони України;

Юрій ЛУЦЕНКО - міністр внутрішніх справ України;

Микола МАЛОМУЖ – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Олександр МЕДВЕДЬКО – генеральний прокурор України;

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – перший заступник голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України;

Володимир ОГРИЗКО – міністр закордонних справ України;

Борис ПАТОН – президент Національної академії наук України (за згодою);

Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України (за згодою);

Юлія ТИМОШЕНКО – прем`єр-міністр України;

Володимир ШАНДРА – міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради України (за згодою).

В указі Президента, підписаному сьогодні, 21 січня, зазначається, що відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України визнаються такими, що втратили чинність, ряд попередніх указів стосовно складу РНБО.