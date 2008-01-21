Президент затвердив склад РНБО (список)
Загалом - 14 осіб
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким затвердив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Згідно з указом, розміщеним на офіційному Інтернет-представництві Президента, до складу РНБО увійшли:
В.ЮЩЕНКО – Президент України, голова РНБО;
Віктор БАЛОГА – глава Секретаріату Президента України;
Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Юрій ЄХАНУРОВ – міністр оборони України;
Юрій ЛУЦЕНКО - міністр внутрішніх справ України;
Микола МАЛОМУЖ – голова Служби зовнішньої розвідки України;
Олександр МЕДВЕДЬКО – генеральний прокурор України;
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – перший заступник голови Служби безпеки України, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України;
Володимир ОГРИЗКО – міністр закордонних справ України;
Борис ПАТОН – президент Національної академії наук України (за згодою);
Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України (за згодою);
Юлія ТИМОШЕНКО – прем`єр-міністр України;
Володимир ШАНДРА – міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради України (за згодою).
В указі Президента, підписаному сьогодні, 21 січня, зазначається, що відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України визнаються такими, що втратили чинність, ряд попередніх указів стосовно складу РНБО.