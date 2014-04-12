Кримчани захищають єдину в Сімферополі українську школу

Відповідне звернення батьківських рад у п'ятницю було направлено самопроголошеному главі кримського парламенту Володимиру Константинову, голові Ради міністрів Криму Сергію Аксьонову і представнику президента Росії в Республіці Крим Олегу Белавенцеву.

Про це пише "Сегодня".

"Звертаємося до вас у зв'язку з тривожною ситуацією, яка виникла внаслідок недолугих дій міністерства освіти Республіки Крим та мерії Сімферополя, що ставлять під загрозу подальше існування навчального закладу в нинішньому статусі, його педагогічного колективу і порушує права дітей на освіту українською мовою", - зазначили автори документу.

Як зазначається у зверненні, в останні місяці керівництво школи піддається всілякому тиску, пов'язаному з політичними подіями в Криму і Україні, "що не може не позначатися на стабільності роботи навчального закладу, створює хворобливу психологічну атмосферу в учнівському середовищі".

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"Ситуація багато в чому спровокована висловлюваннями міністра освіти Криму Наталії Гончарової, яка в ефірі одного з телеканалів повідомила про можливу зміну статусу "Української школи-гімназії" - переведення її на російську мову навчання. Підставою для такого рішення вона назвала заяви 56 батьків учнів гімназії, які бажають навчати своїх дітей російською мовою", - йдеться в документі.

"10 квітня 2014 року в гімназії відбулися кричущі події - директора школи Наталію Руденко змусили підписати заяву про звільнення. Цьому передувала акція проросійських активістів, що погрожували перекрити трасу, якщо школа не стане "російськомовною". А батько одного з учнів гімназії, назвавшись представником "самооборони Криму", у неприйнятній формі вимагав від директора гімназії переходу на навчання російською мовою і негайної видачі дітям російських підручників. Після цього заступник міського голови Сімферополя Ілля Глазков та начальник управління освіти Тетяна Сухіна поставили директора перед вибором: бути звільненою за статтею або піти самій", - заявили автори звернення.

Вони нагадали, що українська школа-гімназія існує з 1997 року і була створена завдяки її беззмінному директору Руденко і зусиллям української громади Криму. Гімназія є одним з кращих загальноосвітніх навчальних закладів півострова, учнями якої є діти різних національностей, батьки яких свідомо обрали навчання українською мовою. Кількість охочих навчатися в гімназії зростала з кожним роком, внаслідок чого в цьому навчальному році в розрахованій на 600 місць школі навчалося 950 учнів.

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Також у батьківській раді відзначили, що гімназія є єдиною загальноосвітньою школою з українською мовою навчання в Сімферополі і Сімферопольському районі, де переважна кількість інших шкіл ведуть навчання російською. "Таким чином, на сьогодні Українська школа-гімназія є єдиним навчальним закладом, де діти можуть реалізувати своє право на навчання українською мовою, яку Конституцією Республіки Крим визнано державною", - підкреслюється в документі.

У зв'язку з цим представники батьківських рад вимагають скасувати наказ про звільнення директора школи-гімназії Руденко і відновити її на посаді, а також "припинити тиск на директора та педагогічний колектив гімназії за надуманими і політичними мотивами".

"Наполегливо просимо також найближчим часом оприлюднити принципи державної політики Республіки Крим у сфері освіти та забезпечення прав громадян на навчання дітей державними мовами Криму - російською, українською і кримськотатарською", - йдеться у зверненні.