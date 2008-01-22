Діти постраждалих на шахті Засядька навчатимуться за рахунок держави

Діти загиблих та постраждалих шахтарів на «Шахті імені О.Ф. Засядька» навчатимуться за рахунок держави. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України.

За інформацією прес-служби, міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК надіслав персональні листи членам сімей загиблих та постраждалих шахтарів на підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», які цього року вступатимуть до вищих навчальних закладів, із проханням визначитися щодо вибору навчального закладу, напряму (спеціальності) та форми навчання.

Міністр просив майбутніх студентів проінформувати його про свій вибір до 1 лютого 2008 року.

І.ВАКАРЧУК звернувся з листами до ректорів вищих навчальних закладів, в яких просив переглянути договори на навчання з членами сімей загиблих шахтарів у частині оплати навчання та перевести студентів з контракту на навчання за кошти державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку внаслідок трьох вибухів на шахті імені Засядька 18 листопада, а також 1 і 2 грудня 2007 року загинули 106 осіб (101 гірник і 5 рятувальників).

Крім того, 23 грудня минулого року під час виконання відновлювальних робіт в результаті порушення правил безпеки на цій шахті були травмовані три гірники, один з них - смертельно.