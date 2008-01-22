Російські фондові індекси за перші хвилини торгів завалилися

Російські фондові індекси за перші хвилини торгів 22 січня завалилися. Індекс РТС за півгодини впав на 2,75 відсотка до 1944,79 пункта, а ММВБ - відразу на 8,42 відсотка до 1515,46 пункта, повідомляє Лента.ру. Таким чином, фондові показники в Росії падають вже шосту торгову сесію підряд.

Нагадаємо, що 21 січня і РТС, і ММВБ впали більш ніж на сім відсотків. У найбільшому мінусі опинилися цінні папери нафтогазових компаній.

Фондові індекси падають у всьому світі. У Європі спостерігався обвал акцій, схожий з російським, - європейські індекси впали на п`ять-сім відсотків. Схожа ситуація і в Азії, де 21 січня індекси віддали три-шість відсотків, а 22 січня продовжили знижуватися.

Паніку на фондових ринках всього світу трейдери пояснюють очікуваннями рецесії в США і, як наслідок, уповільненням товарообігу між країнами. У самих Сполучених Штатах торги 21 січня не проводилися у зв`язку зі святкуванням дня Мартіна Лютера Кінга.