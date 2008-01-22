Російські фондові індекси за перші хвилини торгів завалилися
Показники падають вже шосту сесію підряд
Російські фондові індекси за перші хвилини торгів 22 січня завалилися. Індекс РТС за півгодини впав на 2,75 відсотка до 1944,79 пункта, а ММВБ - відразу на 8,42 відсотка до 1515,46 пункта, повідомляє Лента.ру. Таким чином, фондові показники в Росії падають вже шосту торгову сесію підряд.
Нагадаємо, що 21 січня і РТС, і ММВБ впали більш ніж на сім відсотків. У найбільшому мінусі опинилися цінні папери нафтогазових компаній.
Фондові індекси падають у всьому світі. У Європі спостерігався обвал акцій, схожий з російським, - європейські індекси впали на п`ять-сім відсотків. Схожа ситуація і в Азії, де 21 січня індекси віддали три-шість відсотків, а 22 січня продовжили знижуватися.
Паніку на фондових ринках всього світу трейдери пояснюють очікуваннями рецесії в США і, як наслідок, уповільненням товарообігу між країнами. У самих Сполучених Штатах торги 21 січня не проводилися у зв`язку зі святкуванням дня Мартіна Лютера Кінга.