В Україні втричі подорожчала основна спеція
11:08, 22 січня 2008Суспільство
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Посуха в країнах-імпортерах
Тепер ціна фасованого вроздріб чорного перцю доходить до сотні гривень за кілограм.
Піднялися у ціні й інші спеції – від двадцяти відсотків. Причина – посуха в країнах-імпортерах: В’єтнамі та Індії. Україна приправ майже не вирощує, тільки фасує, чи купує в готовому вигляді.
Сьогодні наш "гострий" ринок оцінюють у два десятки мільйонів доларів. Небагато, порівняно з Індією, де мешканець з’їдає спецій у чотири рази більше, ніж середній українець.
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