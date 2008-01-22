В Україні втричі подорожчала основна спеція

Тепер ціна фасованого вроздріб чорного перцю доходить до сотні гривень за кілограм.

Піднялися у ціні й інші спеції – від двадцяти відсотків. Причина – посуха в країнах-імпортерах: В’єтнамі та Індії. Україна приправ майже не вирощує, тільки фасує, чи купує в готовому вигляді.

Сьогодні наш "гострий" ринок оцінюють у два десятки мільйонів доларів. Небагато, порівняно з Індією, де мешканець з’їдає спецій у чотири рази більше, ніж середній українець.

ICTV