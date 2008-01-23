Богатирьова: позиції Партії регіонів та Ющенка щодо вступу до НАТО збігаються

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА зазначає, що позиції Партії регіонів та Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо вступу України до НАТО збігаються: "Вступ до НАТО і референдум буде проведено у той час, коли країна буде готова. За наслідками референдуму буде прийматися відповідне рішення".

Про це Р.БОГАТИРЬОВА сказала в ефірі каналу "1+1", коментуючи критику Партії регіонів щодо листа керівників держави з ініціативою про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО.

"Зараз мова про питання вступу не йде. Мова йде про приєднання до плану дій, які б могли запровадити в Україні певні стандарти", - сказала секретар РНБО.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що "зараз не можна покладатися на політичну кон`юнктуру, треба бути послідовними в діях, які пропонують влада і державні органи".

На зауваження, що позиції Президента і Партії регіонів щодо НАТО різняться, а сама Р.БОГАТИРЬОВА є одночасно членом влади і членом "Регіонів", секретар РНБО заявила: "Позиція, яку я оприлюднила, збігається з позицією Президента і з тим положенням, яке приймає Партія регіонів, – вступ до НАТО за наслідками референдуму".

Крім того, передає “Українська правда”, на запитання, яким був останній аргумент для ухвалення рішення про обіймання посади секретаря РНБО, Р.БОГАТИРЬОВА сказала: "Ті завдання, що є в політичних програмах багатьох партій, якраз і зосереджується в такому органі, як РНБО".

А на питання, чи не соромно їй, як держчиновнику, за її колишню участь у з`їзді депутатів у Сєвєродонецьку у 2004 році, секретар РНБО заявила: "На хвилі політичних протистоянь є багато моментів, за які людини можуть потім себе картати". На майбутньому з`їзді Р.БОГАТИРЬОВОЇ, за її словами, не буде.