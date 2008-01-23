Нацбанк витрачає валютні резерви для утримання гривні
Попит на американську валюту виріс
Учора на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося істотне збільшення попиту на американський долар. До закриття торгів ціни досягли значень 5,0760-5,0780 грн./дол.
Нацбанку довелося здійснити інтервенцію, щоб уникнути подальшого падіння гривні. Було оголошено про продаж валюти по курсу 5,0600.
Попит на американську валюту виріс на початку цього тижня і на світових ринках. У понеділок 21 січня курс євро до долара опустився до $1,4500 з $1,4622 на закритті торгів 18 січня. Протягом дня він знижувався до $1,4469 - найнижчої відмітки з 27 грудня.
Минулого тижня на українському міжбанку також спостерігалося зростання цін на американську валюту. Наприклад, на торгах 17 січня цінові рівні досягали 5,0655-5,0680. Проте Нацбанк на ринок з інтервенцією не виходив.
У грудні ж 2007 року НБУ неодноразово брав участь в торгах на міжбанківському валютному ринку – у зв`язку з підвищеним попитом на валюту. Унаслідок таких його дій минулого місяця вперше після довгої перерви золотовалютні резерви Нацбанку України не збільшилися, а зменшилися. Зниження резервів склало $305,95 млн. (з $32 768,07 млн. в листопаді до $32 462,12 млн.).
Нагадаємо, в квітні 2005 року була проведена 5%-а ревальвація гривні. З тих пір і до сьогодні НБУ утримує незмінний офіційний курс на відмітці 5,05 грн./долл. Не зважаючи на рекомендації зарубіжних організацій, зокрема, Всесвітнього банку і МВФ проводити гнучкішу валютно-курсову політику.
Юрій Глухов для УНІАН