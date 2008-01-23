Нацбанк витрачає валютні резерви для утримання гривні

Учора на міжбанківському валютному ринку України спостерігалося істотне збільшення попиту на американський долар. До закриття торгів ціни досягли значень 5,0760-5,0780 грн./дол.

Нацбанку довелося здійснити інтервенцію, щоб уникнути подальшого падіння гривні. Було оголошено про продаж валюти по курсу 5,0600.

Попит на американську валюту виріс на початку цього тижня і на світових ринках. У понеділок 21 січня курс євро до долара опустився до $1,4500 з $1,4622 на закритті торгів 18 січня. Протягом дня він знижувався до $1,4469 - найнижчої відмітки з 27 грудня.

Минулого тижня на українському міжбанку також спостерігалося зростання цін на американську валюту. Наприклад, на торгах 17 січня цінові рівні досягали 5,0655-5,0680. Проте Нацбанк на ринок з інтервенцією не виходив.

У грудні ж 2007 року НБУ неодноразово брав участь в торгах на міжбанківському валютному ринку – у зв`язку з підвищеним попитом на валюту. Унаслідок таких його дій минулого місяця вперше після довгої перерви золотовалютні резерви Нацбанку України не збільшилися, а зменшилися. Зниження резервів склало $305,95 млн. (з $32 768,07 млн. в листопаді до $32 462,12 млн.).

Нагадаємо, в квітні 2005 року була проведена 5%-а ревальвація гривні. З тих пір і до сьогодні НБУ утримує незмінний офіційний курс на відмітці 5,05 грн./долл. Не зважаючи на рекомендації зарубіжних організацій, зокрема, Всесвітнього банку і МВФ проводити гнучкішу валютно-курсову політику.

Юрій Глухов для УНІАН