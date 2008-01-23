«Ощадбанк» отримав другий транш для компенсаційних виплат

ВАТ “Ощадбанк” 22 січня ц.р. одержав від Міністерства фінансів другий транш у розмірі 100 млн. дол. для проведення виплат компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

Про це говориться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

За даними на 21 січня, кошти з компенсацій вкладів Ощадбанку СРСР зараховані на рахунки 600 тис. вкладників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

«Ми оперативно в щоденному режимі працюємо з «Ощадбанком» і даємо відповідне підкріплення. Вчора дали теж підкріплення. Як тільки є сигнал з «Ощадбанку», ми виділяємо відповідні ресурси для зарахування на рахунки вкладників», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що на сьогоднішній день жодної емісійної гривні не було спрямовано на виплати.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір в 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено одержати 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ОАО «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

10 січня ВАТ “Ощадбанк” одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат. 11 січня банк розпочав перші виплати.