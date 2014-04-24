У Бахчисараї мають намір встановити пам'ятник "ввічливому солдату"

Метою створення цього пам'ятника є бажання жителів міста увічнити пам'ять людей, які своїми діями забезпечили нібито мирне і вільне волевиявлення бахчисарайців під час проведення незаконного референдуму в окупованому російськими військами Криму.

«Комбінат благоустрою г. Бахчисарай» візьме на себе організаційні питання. Зокрема, визначить можливі джерела фінансування необхідні для виконання робіт з проектування та будівництва. Читайте такожПутін визнав, що "зелені чоловічки" в Криму були російськими військовими

Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим, направивши на українську територію свої війська. Російська влада тривалий час заперечували присутність солдатів РФ у Криму і називали їх стихійними загонами самооборони півострова, в народі цих людей назвали "зеленими чоловічками" або "ввічливими людьми".