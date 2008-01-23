Мінтранс збирається підвищити ціну авіаквитків на міжнародні рейси

Міністерство транспорту і зв`язку розробило проект наказу „Про встановлення зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України”, згідно з яким змінюються збори у аеропортах “Донецьк”, “Запоріжжя”, “Харків”, “Маріуполь”, “Луганськ”, “Чернівці”, “Львів”, “Сімферополь” і “Одеса”.

Проект наказу і аналітична записка до нього розміщені на сайті міністерства.

Зокрема, проектом наказу вноситься ряд змін до попередніх наказів Мінтрансзв’язку щодо зборів у тих або інших аеропортах.

Як зазначається в аналітичній записці до проекту наказу, документ було розроблено у зв`язку з тим, що згаданими аеропортами були надані розрахунки нових ставок зборів аеропортів, проведені на основі витрат 2006 і 2007 рр.

Зокрема, в аеропорту «Донецьк» проектом пропонується встановити збір за обслуговування пасажирів (за кожного відправленого пасажира) на міжнародному сполученні - 14 дол., внутрішньому - 4,5 дол. (діючі 12 дол. і 3 дол.). В аеропорту «Запоріжжя» збір за обслуговування пасажирів пропонується встановити у розмірі 10,2 дол. для міжнародних і 4 дол. для внутрішніх сполучень (діючі – 8 дол. і 3 дол.), в аеропортах «Луганськ» і Харків» - 13 дол. і 3 дол. (діючі – 11 і 2 дол.), «Маріуполь» - 14 дол. і 6 дол. (проти 9 і 2 дол.). У аеропорту «Чернівці» збори пропонуються на рівні 14 дол. і 5 дол. (діючі - 9 дол. і 2 дол.), «Львів» - 11 дол. і 3,5 дол. (проти 11 дол. і 2 дол.), «Сімферополь» - 14,5 дол. і 3 дол. (13 дол. і 2,5 дол.), «Одеса» - 14,5 дол. і 3,5 дол. (13 дол. і 3 дол.).

Крім того, збільшуються збори за злет/посадку повітряних суден, за забезпечення авіабезпеки, за наднормативну стоянку.

Як зазначають в Мінтрансзв’язку, аналіз фінансово-господарської діяльності аеропортів показав, що існуючий розмір ставок зборів аеропортів не компенсує на даний час витрати, які несуть аеропорти при наданні регульованих послуг, що призводить до недоотримання доходів аеропортами та їх збитковості. Реалізація проекту наказу забезпечить прибуткову діяльність аеропортів “Донецьк”, “Запоріжжя”, “Харків”, “Маріуполь”, “Луганськ”, “Чернівці”, “Львів”, “Сімферополь” і “Одеса”, збільшення їх доходів і збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів, а також забезпечить підвищення безпеки і надійності перевезень пасажирів і вантажів. Його реалізація також забезпечить зростання авіаперевезень пасажирів через аеропорти.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 р. Міністерство транспорту і зв`язку України розмістило на сайті проект наказу „Про встановлення зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів на державному підприємстві „Міжнародний аеропорт „Бориспіль”, яким пропонується збільшити розмір збору.

Як зазначають в міністерстві, аналіз доходів «Борисполя» свідчить про необхідність підвищення розміру пасажирського збору, а також про необхідність відміни встановленої градації розміру збору за обслуговування пасажирів в аеровокзалі залежно від кількості виконаних авіакомпаніями рейсів.

За даними міністерства, у разі реалізації проекту наказу, збільшення вартості квитка на міжнародні рейси становитиме 4 дол.