Черкаські даїшники переловили нетверезих водіїв на Полтавщині

Начальник ДАІ Полтавської області полковник міліції Олександр ШТЕПА подав рапорт про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив начальник УМВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Полтавська область - одна з небагатьох областей України, де кількість ДТП, після всіх вжитих заходів МВС, спрямованих на виконання указу Президента України по наведенню порядку на дорогах, зростає. 20 працівників ДАІ, направлених до нас з Черкаської області, за 10 діб виявили в чотири рази більше нетверезих водіїв, ніж 200 співробітників ДПС Полтави. Раніше я дав час ШТЕПІ на нормалізацію ситуації. Проте вчора він написав рапорт про звільнення з посади», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, рапорт на звільненні з посади також написав керівник роти ДПС у Лубнах, а крім того, одержав догану керівник ДАІ в КОБЕЛЯКАХ.

М.ЦИМБАЛЮК заявив журналістам, що вирішить питання посилення обласного керівництва ДАІ найближчим часом.

В.о. начальника ДАІ області призначено першого заступника начальника ДАІ області підполковника міліції Миколу СКРИЛЬНИКА.