Черкаські даїшники переловили нетверезих водіїв на Полтавщині

19:00, 23 січня 2008
Суспільство
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Начальникові довелося йти у відставку

Начальник ДАІ Полтавської області полковник міліції Олександр ШТЕПА подав рапорт про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив начальник УМВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Полтавська область - одна з небагатьох областей України, де кількість ДТП, після всіх вжитих заходів МВС, спрямованих на виконання указу Президента України по наведенню порядку на дорогах, зростає. 20 працівників ДАІ, направлених до нас з Черкаської області, за 10 діб виявили в чотири рази більше нетверезих водіїв, ніж 200 співробітників ДПС Полтави. Раніше я дав час ШТЕПІ на нормалізацію ситуації. Проте вчора він написав рапорт про звільнення з посади», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, рапорт на звільненні з посади також написав керівник роти ДПС у Лубнах, а крім того, одержав догану керівник ДАІ в КОБЕЛЯКАХ.

М.ЦИМБАЛЮК заявив журналістам, що вирішить питання посилення обласного керівництва ДАІ найближчим часом.

В.о. начальника ДАІ області призначено першого заступника начальника ДАІ області підполковника міліції Миколу СКРИЛЬНИКА.

 

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