Микола Литвин: кордон з Придністров`ям більше не ”чорна дірка”

Голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН провів в Одесі міжвідомчу нараду. Обговорюючи актуальні питання координації спільних дій з охорони державного кордону з керівництвом військової прокуратури, СБУ, обласної міліції, прокуратури, митниці, М.ЛИТВИН зазначив, що «найбільш складна ситуація зберігається на придністровському сегменті держкордону з Республікою Молдова».

Разом з тим керівник Держприкордонслужби заявив, що ця ділянка вже не є «чорною діркою» для контрабанди зброї та наркотиків. Зараз, на його думку, «має місце, на жаль, переважно «побутова» контрабанда, що викликане низьким рівнем життя населення прикордонних районів».

В ході відвідин острова Зміїний М.ЛИТВИН ознайомився з будівництвом прикордонного поста і роботами з впорядкування селища Білий, що адміністративно входить до складу Одеської області. Голова Держприкордонслужби України заклав у фундамент майбутньої прикордонної застави капсулу з посланням для нащадків.