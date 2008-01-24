Шахту ім. Засядька не закриють

Про це повiдомив мiнiстр вугiльної промисловостi Вiктор Полтавець.

За його словами, зараз працює два пласти копальні. Ділянка, на якій сталися вибухи, може відновитися лише за півтора роки.

Наприкінці минулого року на шахті імені Засядька в Донецьку сталися три аварії, внаслідок яких загинули 107 осіб.

Шахта імені Засядька добуває необхідне для металургійної галузі коксоване вугілля.

Радіо Свобода