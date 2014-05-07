Міліція Вінниччини у багажнику двох одеситів знайшла біту, бронежилет і респіратори

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, затриманими виявилися 53-річний та 58-річний одесити. Зі слів чоловіків, вони їхали у власних справах на Тернопільщину, а усі речі, виявлені працівниками міліції в багажнику, вони придбали у невідомого чоловіка, якого випадково зустріли на одній з вулиць рідного міста.

Під час перевірки працівники міліції з’ясували, що затримані особи раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися та проблем з правоохоронними органами не мали.

Читайте такожВ Одеську область з Криму продовжують прибувати екстремісти з українськими паспортами - експерт

Слідчим відділом міліції відкрито провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

Дерев’яну палицю, яка є предметом холодної зброї, працівники міліції вилучили. Її походження та мету зберігання наразі з’ясовує слідство.