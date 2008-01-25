Президент України Віктор ЮЩЕНКО запрошує всіх зацікавлених партнерів до участі в перспективних інвестиційних проектах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Давосі (Швейцарія) на прес-конференції за підсумками двох днів роботи Всесвітнього економічного форуму.

Глава держави завірив, що сьогодні Україні є що запропонувати діловим колам світу. "Україна не з порожнім портфелем приїхала в Давос", - сказав він.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що сьогодні Україна проводить дуже "активну економічну політику, яка дає можливість для прекрасного діалогу з бізнесом". Він навів приклади перспективних інвестиційних проектів для іноземного бізнесу, серед яких, зокрема, є проекти, які стосуються підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. "Це прекрасне поле для розвитку конкретних проектів та інвестицій", – сказав він.

Глава держави повідомив, що Україна може запропонувати багато об`єктів для приватизації. "Цей проект приватизації об`єктів сьогодні політично формується і буде представлений найближчим часом", – заявив президент. Зокрема, за його словами, йдеться про такі підприємства, як КГЗКОР, а також цікава пропозиція по приватизації ВАТ "Укртелеком". "Навколо цих проектів, цих задумів сьогодні ведеться основна дискусія з бізнесом, який хотів би працювати в Україні", – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також запросив представників ділових кіл до співпраці в енергетичній сфері. "Ми говоримо про ряд проектів, які можуть викликати світовий інтерес. Йдеться і про проект транспортування каспійської нафти в країни ЄС, і про розвиток нового нафтопереробного заводу на території України, який би працював на каспійській нафті, розвиток нафто- і газопроводів", – відзначив він.

В.ЮЩЕНКО також запевнив, що в Україні стабільна політична ситуація. "В Україні завершилися дострокові парламентські вибори, сформовано парламент, більшість, уряд. Другий раз за останні три роки Україна підтверджує: незважаючи на всі суперечності, які можуть бути в українській політиці, ми маємо такі основи демократії, які дають можливість демократичним способом вирішити будь-який політичний конфлікт. Це також надзвичайно важливо", – сказав Президент.