Блок Литвина: уряд та коаліція наносять аграріям черговий руйнівний удар

Депутатська фракція «Блок Литвина» у Верховній Раді України заявляє про неприпустимість скасування пільгового оподаткування сільгоспвиробників та закликає інші політичні сили не підтримувати відповідний законопроект.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції «Блок Литвина».

У ній, зокрема, наголошується, що “знищення українського села продовжується. Уряд та парламентська коаліція готуються нанести аграріям черговий руйнівний удар. Саме так фракція «Блок Литвина» у Верховній Раді розцінює законопроект, поданий до парламенту Кабінетом Міністрів України та затверджений парламентським комітетом з питань податкової та митної політики, яким скасовується нульова ставка податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників. Цим же законопроектом передбачається припинення практики виплати дотацій виробникам молока та м’яса за рахунок особливого режиму адміністрування податку на додану вартість у сфері переробки та заготівлі даних видів продукції”. В результаті, зазначає «Блок Литвина», село втратить дотаційну складову на загальну суму майже 4 млрд. гривень. На переконання авторів заяви, особливо боляче зміна режиму оподаткування сільгоспвиробника відіб’ється на тих селянах, які тримають свої підсобні господарства. А ними, як відомо, виробляється майже половина вітчизняної м’ясомолочної продукції, заявляє «Блок Литвина».

Фракція вважає, що пояснення необхідності цього кроку вимогами Світової організації торгівлі “виглядає з боку його ініціаторів як знущання – і над тими, хто працює на селі, і над тими, хто споживає агропромислову продукцію”. Як зазначає «Блок Литвина», “нововведення потягнуть за собою різке зростання вартості сировини, що неодмінно викличе збільшення собівартості виготовленої продукції на 15-25%. Це вплине на діяльність сільськогосподарських виробників таким чином, що за декілька років тваринницька галузь зникне з економічної карти України: виробництво м’ясної та молочної продукції продовжуватиме зменшуватись, її собівартість – щороку зростатиме, зупинити ріст цін на кінцевий продукт буде вкрай важко”. “Чи не завелика ціна вступу України до СОТ?”, - зазначають автори заяви.

Парламентська фракція «Блок Литвина» заявляє про неприпустимість скасування пільгового оподаткування сільгоспвиробника та закликає інші політичні сили, представлені в парламенті, виступити на захист українських селян і не підтримувати зазначений законопроект, зазначив голова фракції «Блок Литвина» у ВР Володимир ЛИТВИН.