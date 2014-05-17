На Львівщині з підтоплених територій евакуйовано майже 800 осіб

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

В ході проведених робіт з ліквідації підтоплень спецпідрозділами ДСНС протягом 15-17 травня відкачано воду з 57 підвалів, 115 присадибних ділянок, 4 криниць; прибрано 26 повалених дерев; здійснено буксирування 3 автомобілів. Також проводяться роботи з укріплення трьох дамб – Старосамбірської, Самбірської та Городоцької.

До робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха 16 травня було залучено 767 осіб та 171 одиниця спецтехніки, 8 човнів.

Читайте такожЧерез грозові дощі сталося знеструмлення 75 населених пунктів у 5 областях України

Як зазначається в повідомленні, за останні дні рівень води у річках басейнів Сяну, Дністра, Західного Бугу на заході України підвищився до півтора-двох метрів через сильні дощі. В окремих місцях вода у річках піднялась до двох з половиною метрів, спричинивши затоплення населених пунктів та угідь. Найгірша ситуація у Дрогобицькому, Сколівському, Старосамбірському та Самбірському районах Львівщини.