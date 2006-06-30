З 3 липня правобережжя Києва залишиться без гарячої води

З 3 до 16 липня 2006 року частково в Солом`янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Подільському районах проводитимуться випробування теплових мереж.

У зв`язку з цим постачання гарячої води буде припинене, починаючи з 18 години 2 липня. Про це інформує прес-служба «Київенерго».

Обком з посиланням на Київ-прес-інформ