З 3 липня правобережжя Києва залишиться без гарячої води
11:12, 30 червня 2006Суспільство
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Інформує прес-служба «Київенерго»
З 3 до 16 липня 2006 року частково в Солом`янському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Подільському районах проводитимуться випробування теплових мереж.
У зв`язку з цим постачання гарячої води буде припинене, починаючи з 18 години 2 липня. Про це інформує прес-служба «Київенерго».
Обком з посиланням на Київ-прес-інформ
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