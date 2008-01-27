На Полтавщині відкрили 41 кримінальну справу проти посадовців

У 2007 році прокуратура Полтавської області розслідувала 41 кримінальну справу проти посадовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, із загальної кількості справ 38 (майже 93%) вже передано до судів. 14 кримінальних справ, переданих на розгляд судових органів, стосуються представників правоохоронних органів. У 15 справах, переданих до судів, йдеться про зловживання службових осіб органів державної виконавчої влади. Ще 9 кримінальних справ стосуються чиновників місцевого самоврядування.

«Жодну із справ, які мають ознаки корупційного діяння, минулого року органами прокурорського нагляду закрито не було", - підкреслили в прес-службі.