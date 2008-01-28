Тимошенко обіцяє іпотеку без першого внеску під 4-6% річних
00:03, 28 січня 2008Суспільство
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...і перебудувати житлові мікрорайони
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє забезпечити українські сім`ї можливістю брати кредит на житло без першого внеску і під 4-6% річних.
"Все, що я обіцяла людям до виборів, я виконаю це. Щоб кожна сім`я, яка працює і має дохід, через державну іпотечну установу могла одержати кредит на 25-30 років під придбання житла без першого внеску і на 4-6% річних", - заявила вона в неділю в інтерв`ю телеканалові ICTV.
Тимошенко також пообіцяла, що найближчим часом уряд розробить програму для малих і середніх підприємців.
Крім того, прем`єр зазначила, що паралельно уряд почне виконання програми з перебудови житлових мікрорайонів.
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