Українці відразу відчують наслідки вступу до СОТ?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує приріст ВВП завдяки вступу України до Світової організації торгівлі.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1», записаному під час його перебування в Швейцарії.

Глава держави переконаний, що 5 лютого будуть завершені 15-річні переговори із СОТ щодо вступу і буде поставлено крапку в цьому питанні.

За його словами, вступ до СОТ «одразу відкриває новий формат економічних відносин України з ЄС».

«Як оцінюють експерти, тільки факт вступу України до СОТ забезпечує приблизно 1,5-1,7% приросту внутрішнього валового продукту. Якщо ми говоримо про позиції - там 800 мільярдів гривень ВВП, це 8-10 млрд. приросту тільки за рахунок того кроку, який ми цими днями формально зробимо”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.