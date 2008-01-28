Азіатські біржі почали новий тиждень з обвалу

Біржові індекси впали у понеділок на всіх провідних фінансових ринках Східної Азії - найдинамічнішого регіону планети, що стрімко розвивається, де бізнесмени стривожені наростанням кризових явищ в економіці США. За підсумками вранішніх торгів на 2,6% впав індекс Nikkei, що відображає курси акцій 225 провідних компаній Японії. Більш ніж на 2,7% скотився вниз індекс TOPIX, що фіксує котирування всіх компаній, представлених в першій престижній секції Токійської фондової біржі, - другої в світі за об`ємом операцій після Нью-Йоркської, повідомляє NEWSru.

Відразу ж після відкриття торгів на 3,7% впав головний в Гонконзі індекс Hang Seng, що відображає котирування цінних паперів 43 провідних регіональних корпорацій і банків. У Шанхаї курси акцій скотилися вниз в середньому на 2,8%, в Сінгапурі - на 2,6%. У Сеулі і Тайбеї - майже на 2%.

Інвестори в Східній Азії налякані нестійкою ситуацією в економіці США, де збільшуються ознаки можливого спаду, викликаного кризою системи іпотечного кредитування. Незважаючи на оголошені Вашингтоном заходи щодо стимулювання кон`юнктури, індекс Dow Jones впав у п`ятницю в Нью-Йорку на 1,4%.

Песимізм у трейдерів викликали також підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де більшість політиків і провідних бізнесменів з тривогою говорили про обстановку в світовому господарстві.

В даний час інвестори чекають нових кроків від Федеральної резервної системи США, яка, як очікується, може на цьому тижні оголосити про чергове пом`якшення умов кредиту. Якщо цей захід здасться бізнесменам недостатнім, у Токіо чекають ще одного крупного обвалу на світових фінансових ринках.

В кінці минулого тижня на японському фондовому ринку спостерігалося бурхливе зростання. Минулої середи і четверга котирування росли зі швидкістю 2% в день. У п`ятницю вони піднялися на 4%.

Міністр економічної і фінансової політики Японії Хіроко Ота минулого тижня заявила, що уряд країни не вживатиме скороспішних заходів у зв`язку з падінням котирувань на фондовому ринку, оскільки джерело проблеми полягає в кризі системи іпотечного кредитування США.

Минулого вівторка під впливом ситуації в економіці США індекс Nikkei впав більш ніж на 750 пунктів. Проте з середи по п`ятницю він знову виріс більш ніж на 1000 пунктів.