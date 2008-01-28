Пінчук: зараз я максимально далекий від влади
08:55, 28 січня 2008Суспільство
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Бізнесмен розставив пріоритети
Бізнесмен, організатор Українського ланча в Давосі Віктор Пінчук розповів про свої нинішні пріоритети.
«Зараз я максимально далекий від влади - я влади не прагну, я прагну свободи. Я не політик, я бізнесмен. І я можу сказати, що прагну бути представником цивільного суспільства, займатися громадською діяльністю. Український ланч - це одна зы складових форматування країни. З таких подій бізнес черпає інформацію про інвестиційний клімат в державі», цитує Пінчука газета «Дело»
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