Тимошенко просить не зважати на «кошачий хор»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що виплати грошових вкладів Ощадбанку, підвищення пенсій і заробітних плат не призведуть до інфляції.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV 27 січня, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів.

„Я можу сьогодні впевнено сказати, що уряд працює над зниженням всіх інфляційних процесів. І виплати заощаджень, підвищення пенсій і заробітних плат ніякої інфляції не викличуть”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому глава уряду запевнила громадян в стабільності цінової політики на споживчому ринку. „Не бійтеся в країні буде все стабільно і нормально, в тому числі і відносно цін”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр зазначила, що заяви політиків стосовно спричинення інфляції та підняття цін, ніщо інше як „боротьба політиканів з урядом”.

„Політики, політикани, і деякі керівники, які показали свою нездатність і неспроможність підвищувати пенсії, зарплати, стипендії, повертати заощадження, зараз влаштували „кошачий хор”. Вони всі дружно кричать про те, що буде інфляція, буде все погано. Я хочу, щоб люди розуміли, що це просто боротьба політиканів з нашим урядом”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд довів, що повернення заощаджень колишніх вкладників Ощадбанку - „це не піар політичних технологій перед виборами, а те, що реально можна втілити в життя”.

Коментуючи ситуацію, пов’язану з чергами під час реєстрації та виплатами грошових вкладів, прем’єр-міністр зазначила: „Сьогодні всі кричать, що черги, як це погано - 17 років не було черг, тому що ніхто не платив грошей. Черги - це прояв недовіри людей до влади всіх попередніх урядів”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО також висловила вдячність керівництву та працівникам Ощадбанку за самовіддану працю. „Вони витримали напругу. Я хочу сказати, що вони сьогодні сильніші для країни, ніж будь-які політики, які сидять у парламенті, вони молодці. Думаю, що люди, які отримують гроші, також мусять їм подякувати за самовіддану роботу”, - сказала глава уряду.