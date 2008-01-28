На міжнародних біржах різко впав євро

Ринок акцій в Японії відкрився сьогодні значним падінням індексу Nikkei, яке прийшло на зміну триденному зростанню. Інвестори почали розпродавати акції найбільших японських експортерів, побоюючись зниження їх прибутків на тлі економічного спаду в США.

Лідерами зниження в першу годину торгів стали виробник цифрової фото- і відеотехніки Canon Inc. (-2,7%) і провідний виробник електроніки Sony Corp. (2,2%), автопромислова корпорація Toyota Motor (-2,9%) і її конкурент Honda (-3,1%). Всі ці компанії значну частку своєї продукції збувають на ринках Північної Америки.

Завершилися фондові торги в Японії 28 січня 2008 р. падінням основного індексу Nikkei на 3,97%. Нагадаємо, Токійська фондова біржа друга в світі за розмірами операцій після Нью-Йоркської.

Фондові торги в Китаї завершилися сьогодні падінням основного індексу на 7,2%. Такі ж тенденції мали місце у понеділок на фондових ринках інших країн Азії.

Паніка передалася азіатським державам після подій на торгових майданчиках США у п`ятницю, 25 січня. Індекс «блакитних фішок» Dow, який при відкритті сесії у п`ятницю зріс більш ніж на 100 пунктів, за підсумками дня знизився на 171,44 або на 1,38%. Індекс широкого ринку Standard & Poor’s 500 впав за підсумками торгів на 1,59%. Індекс Nasdaq Composite знизився до закриття на 1,47%.

Змінилася і поведінка двох провідних світових валют. На міжнародних біржах відбулося значне зміцнення долара США до євро. Зараз співвідношення між європейською і американською валютами становить 1 євро : 1,4684 дол., тоді як один робочий день тому за 1 євро платили 1,4756 дол. Отже, в порівнянні з 25 січня євро послаб щодо долара на 0,5%. І нині курс долара продовжує зростати.

Минулого тижня спостерігалося щось подібне. Фондові біржі азіатських країн відреагували крупним падінням котирувань після несприятливих статистичних вістей із США. Потім естафетою паніка передалася Росії («чорний вівторок») і Європі. Лише в останні дні минулого тижня ситуація дещо нормалізувалася, і фондові індекси на біржах Азії, Європи і США частково відшкодували втрати початку тижня. Також на початку минулого тижня відбувалося істотне зміцнення долара. Таким чином, сьогодні, мабуть, почалася нова хвиля кризи. Швидше за все, падіння індексів відбудеться у понеділок також на біржах Росії. Так, на ММВБ в першу хвилину сьогоднішніх торгів індекс показав зниження 3,47%. У лідерах падіння опинилися папери Лукойлу (-4,84%), РАО «ЕЭС Росії» (-4,73%), ГМК «Норильский нікель» (-4,21%), «Сургутнафтогазу» (-4,04%). Акції Газпрому продемонстрували зниження 3,58%. На 10:38 московського часу індекс ММВБ упав на 3,77%.

Цілком імовірно, що аналогічні процеси відбуватимуться у понеділок і на фондових біржах держав Європи.

Юрій Глухов для УНІАН