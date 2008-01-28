Національний прапор України святкує день народження
10:24, 28 січня 2008Суспільство
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У 1992 року його затвердила ВР
Рівно шістнадцять років тому Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Національним Прапором України.
Державний Прапор - один з трьох офіційних державних символів, що символізує суверенітет держави. Прапор України має вигляд двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. У серпні 2004 року Президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня державного прапора України, який святкують 23 серпня.
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