В Одесі розтягнули найдовший прапор України (фото)
09:05, 26 травня 2014Суспільство
0 0
В Одеському морському торговельному порту завершили розгортати найдовший український прапор в історії країни.
Одеса показала найдовший прапор України / dumskaya.net
Довжина розтягнутого на автомобільній естакаді полотнища склала один кілометр.
Акцію проводять представники компаній, чия робота пов'язана з портом. Нею вони хочуть підкреслити, що порт і транспортний бізнес Одеси бачать своє майбутнє тільки разом з Україною, повідомляє Думська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter