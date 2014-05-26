В Одесі розтягнули найдовший прапор України (фото)

Довжина розтягнутого на автомобільній естакаді полотнища склала один кілометр.

Акцію проводять представники компаній, чия робота пов'язана з портом. Нею вони хочуть підкреслити, що порт і транспортний бізнес Одеси бачать своє майбутнє тільки разом з Україною, повідомляє Думська.