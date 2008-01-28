Нацбанк вперше опублікував списки справжніх власників 174 банків

Для підвищення прозорості банківської системи Нацбанк вперше опублікував списки власників 174 банків, пообіцявши зробити такі звіти регулярними. Втім, 14 банків так і не розкрили інформацію про акціонерів, а багато банків серед власників вказали офшорні компанії. Експерти пояснюють це тим, що повне розкриття реальних власників банків може завадити їх бізнесу і викликати відтік депозитів.

У п`ятницю Національний банк оприлюднив звіт "Інформація про власників істотної частки в банках України на 1 жовтня 2007 року". Як повідомили газету "Коммерсант-Украина" в НБУ, розкриття даних провели в рамках виконання задекларованої стратегії підвищення прозорості банківської системи. "Це робиться в першу чергу для того, щоб люди знали, кому довіряти свої гроші", - заявив перший заступник голови Нацбанку Анатолій Шаповалов. Нагадаємо, після того, як Олександр Кирєєв очолив дирекцію з банківського нагляду НБУ, він пообіцяв надавати вкладникам дані про справжніх власників банків аж до четвертого коліна.

Але, як випливає з оприлюдненої інформації, акціонерами більшості з 174 кредитних установ так і залишилися юридичні особи, частина яких зареєстрована в офшорах. При цьому банки "БІГ Енергія", "Велес", "Преміум", Легбанк, "Національний стандарт", Прайм-банк, Промінвестбанк, ХФБ Банк (об`єднався з Унікредит Банком), "Причорномор`я", Сигмабанк, Укрбізнес Банк, "Володимирський", "Столичний" і Полікомбанк взагалі не надали інформацію про власників. "Олександр Кирєєв вживатиме заходів, щоб ці банки подали таку інформацію", - запевнив Анатолій Шаповалов.

З даних НБУ, зокрема, стало офіційно відомо, що мер Києва Леонід Черновецький все-таки безпосередньо володіє 29,07% акцій Правекс-банку (опосередковано – 46,08%), а народний депутат Леонід Клімов (Партія регіонів) безпосередньо контролює 4,58% Імексбанка (опосередковано – 25,84%).

Найцікавіші подробиці стосуються власників невеликих банків. Співвласником банку "Золоті ворота" (10,98% акцій) є брат мера Харкова Дмитро Добкін. Банк "Фамільний" належить трьом фізичним особам – громадянинові України Борису Комісаруку (безпосередньо – 37,52%, опосередковано – 37,49%), громадянці Ізраїлю Басі Комісарук (37,49% і 37,52%) і громадянці Кіпру Ользі Грач (24,99%). З`ясувалося, що Фортуна-банк належить на 99,5% громадянинові Росії Миколі Никиітенку. Ікар-банком володіє сім`я Бевзенко, Фінростбанком – сім`я Жовтіс, Промекономбанком – сім`я Ліхтерових, Західінкомбанком – сім`я Гаврилишиних, а "Фінансовий Союз Банком" – сім`ї Сусідка і Фоменка.

Банкіри позитивно оцінюють нововведення регулятора. "Серед людей, що вкладають в банк значні суми, більшість намагається з`ясувати, хто стоїть за цією установою, тому доступність такої інформації веде до підвищення довіри населення до всієї банківської системи, - упевнений голова наглядової ради банку НРБ Вячеслав Юткін.– Якщо акціонери банку – офшори, то кожен клієнт, оцінюючи їх ризики, ухвалює рішення, чи мати справу з таким банком".