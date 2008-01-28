Посадовці Міноборони підробили підпис Гриценка на відмові від землі

У Києві стосовно посадових осіб Міністерства оборони України та п’ятьох товариств з обмеженою відповідальністю порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Як повідомили УНІАН в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, встановлено, що вони торік підробили підпис міністра оборони на листі голові одного з міст Автономної Республіки Крим щодо відмови від земельної ділянки загальною площею 16,6 га (територія державного військового санаторію Міністерства оборони України).

На підставі зазначеного листа та клопотань згаданих товариств було незаконно вилучено з користування Міністерства оборони України вказану земельну ділянку. Сума збитків з’ясовується.