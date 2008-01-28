У Європі ввели єдину платіжну систему SEPA

Від сьогодні в Європі існує єдиний платіжний простір - єдина європейська платіжна система SEPA (Single Euro Payments Area).

Важливість цієї події багато експертів порівнюють з введенням в 2002 році єдиної європейської валюти, пише газета "РБК-daily".

Починаючи з 28 січня фізичні і юридичні особи мають можливість здійснювати перекази коштів, використовуючи SEPA, яка покладе край розділенню європейського платіжного ринку національними кордонами. Від сьогодні 27 держав - членів Євросоюзу, а також Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія становлять єдиний європейський платіжний простір з населенням у 330 млн. людей.

Вони дістають змогу проводити і одержувати платежі всередині Європи, використовуючи будь-який рахунок у європейському банку. Після кредитних трансфертів поступово вводитимуться й два інших найважливіших інструменти безготівкових транзакцій - прямий дебет і картки. Таким чином, у єврозоні буде забезпечено 85% усіх безготівкових транзакцій. Для банків початок роботи у рамках SEPA означає посилення конкуренції: кооперативні банки Італії, німецькі ощадні каси і нідерландські приватні банки - всім їм доведеться безпосередньо змагатися один з одним.

***Щорічно в країнах Євросоюзу проводиться 74 млрд. безготівкових платежів – більше ніж третина світового обсягу.