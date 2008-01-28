У Харківському аеропорту із посадочної смуги зійшов літак «Хокер-25Б»

У неділю о 18.44 після посадки в Харківському аеропорту літак «Хокер-25Б», який прибув чартерним рейсом з Борисполя, при маневруванні зійшов зі злітно-посадочної смуги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, на борту літака перебували троє членів екіпажу і один пасажир.

В результаті з’їзду зі смуги в літаку було пошкоджено правий закрилок. Травмованих і загиблих немає. Проводиться слідство, повідомили в управлінні.