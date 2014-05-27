Під Слов'янськом горить ліс, але терористи не дають загасити вогонь - Держлісагентство

Державне агентство лісових ресурсів України звернулося до терористів із закликом не заважати пожежникам і лісовій охороні гасити пожежі в лісах Донецької та Луганської областей у зв'язку з високою пожежною небезпекою в цих регіонах. Про це на прес-конференції у вівторок повідомив голова агентства Валерій Черняков.

“Найближчими днями в Україні буде дуже висока температура, більш як 30 градусів. Така погода створює сприятливі умови для лісових і степових пожеж. ...Велика проблема зараз у Луганській і Донецькій областях, де практично паралізована робота наших управлінь. ...Ми просимо тих невідомих людей — не чіпайте пожежні машини. Вони не воюють, але вони рятують ліси”, - сказав Черняков.

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За його словами, у весняно-літній період загроза виникнення пожеж у лісах значно збільшується. Найбільш сильно лісові пожежі зачіпають східні та південні області України.

Черняков повідомив, що на даний момент горить ліс під Слов'янськом, проте пожежну службу не пропускають для гасіння пожежі.

“Горить ліс під Слов'янськом, але не пропускають людей гасити пожежу. Ми розуміємо, що ліс може згоріти повністю. Ми звертаємося до тих людей, які там є, адже вони мусять розуміти, що війна війною, але ліс має залишитися", - сказав голова Держлісагентства.

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Він відзначив, що відомство прагне максимально перегородити дорогу для людей і машин, щоб вони не потрапили в радіус розповсюдження пожежі. Крім того, за словами Чернякова, частина доріг в лісах замінована терористами і українськими військовими, що також заважає роботі лісової охорони і пожежної служби.

Черняков під час прес-конференції звернувся до Антитерористичного центру, який проводить операцію в Луганській і Донецькій областях, з проханням узгоджувати дії з лісовими службами, щоб не допустити розповсюдження пожеж.

“Ми звертаємося до Антитерористичного центру, щоб він узгоджував дії з нашими лісовими підприємствами, і пропускали людей і машини для гасіння пожеж. Я розумію, це небезпечно, але ми теж повинні виконувати свою роботу”, - відзначив голова Дежлісагентства.

Також Черняков зазначив, що для ліквідації лісових пожеж Держлісагентство пропонує Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству внутрішніх справ, прикордонній службі налагодити більш тісну спільну співпрацю, зокрема, проводити моніторинги пожежної безпеки в лісах Донецької і Луганської областей.

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За даними Держлісагентства, представленими у прес-релізі, з початку року станом на 27 травня в лісах було ліквідовано більш як 260 пожеж на площі 98 га. Зокрема, в лісах Донецької та Луганської областей було ліквідовано 51 пожежу на площі 20 га.

Довідка УНІАН. Охорону лісових масивів в Україні забезпечують 307 державних лісогосподарських і лісопромислових підприємств, у складі яких функціонує більш як 1,7 тис. лісництв і 288 лісових пожежних станцій.

5 травня озброєні невідомі захопили Донецьке обласне управління лісового господарства, звідки викрали мисливську зброю, а 21 травня в одному з лісових господарств Донецької області невідомі озброєні люди захопили пожежний автомобіль.