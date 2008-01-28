Новим генпродюсером 5 каналу стане Ткаченко?
12:49, 28 січня 2008Суспільство
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Заплановані інші кадрові зміни
|Олександр Ткаченко
Нагадаємо, ця посада стала вакантною після обрання Юрія Стеця народним депутатом України.
Зараз Олександр Ткаченко є співвласником та головою правління ЗАТ «Одеська кіностудія», акціонером компанії «Нова студія». Сам Ткаченко наразі від коментарів відмовився.
Генеральний директор 5 каналу Іван Адамчук не зміг підтвердити факт призначення Олександра Ткаченка, сказавши, що, як йому відомо, переговори ще тривають.
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