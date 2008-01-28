Новим генпродюсером 5 каналу стане Ткаченко?

Олександр Ткаченко найближчим часом обійме посаду генерального продюсера 5 каналу. Про це « Телекритиці » стало відомо з власних джерел. Також відомо, що найближчим часом на каналі заплановані інші кадрові зміни. Зокрема, за інформацією «ТК», Ларисі Губіній запропонували вести програму «Час» (зараз її ведучими є Єгор Соболєв і Святослав Цеголко).

Нагадаємо, ця посада стала вакантною після обрання Юрія Стеця народним депутатом України.

Зараз Олександр Ткаченко є співвласником та головою правління ЗАТ «Одеська кіностудія», акціонером компанії «Нова студія». Сам Ткаченко наразі від коментарів відмовився.

Генеральний директор 5 каналу Іван Адамчук не зміг підтвердити факт призначення Олександра Ткаченка, сказавши, що, як йому відомо, переговори ще тривають.