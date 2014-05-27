У Донецьку терористи стали вриватися до шкіл. Дітей евакуюють

Представники самопроголошеної "ДНР" зі зброєю прийшли в кілька донецьких шкіл, діти евакуйовані. Про це йдеться в повідомленні Донецької міськради про ситуацію в місті на 12:00, повідомляє "ОстроВ".

"На територію загальноосвітньої школи № 96 в Калінінському районі увійшли озброєні люди, які представилися прихильниками ДНР, з вимогою надати матраци для поранених. У зв'язку з цим, учні школи відпущені додому. На місце прибули співробітники МВС і представники районного виконкому, після чого представники ДНР покинули школу", - йдеться в повідомленні.

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"Приватна школа «Ікар» перенесла проведення навчальних занять за адресою: вул. Цусімська, 67а, у зв'язку із знаходженням озброєних людей в другому корпусі (вул. Дарницька, 4)", - також повідомили в ДГС.

Крім того, у Ленінському районі міста евакуйовані працівники централізованої бухгалтерії районного відділу освіти (вул. Куйбишева, 63), у зв'язку з концентрацією вантажних автомобілів з озброєними людьми у районі телецентру.

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Нарешті, в ДГС повідомили, що через АТО два міських маршрути скорегували рух: трамвайний маршрут № 1 до вулиці Економічної; тролейбус по маршруту № 2 слід до міської лікарні № 20.