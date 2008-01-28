Серед українських багатіїв мода на особисті літачки

Вітчизняні бізнесмени відмовляються від дорогих іномарок на користь літаків та вертольотів, пише тижневик “Контракти”.

Однак бізнесменові, який вирішив придбати особистий літачок, доведеться почекати. На найпопулярніші моделі повітряного транспорту – черги. А коштує особиста залізна птаха кілька десятків мільйонів доларів. Однак підприємців ціною не злякаєш. Покупці готові доплачувати, аби отримати свій літак за найкоротші терміни.

У 2008 році українці витратять на купівлю літаків щонайменше $225 млн. За 10 років обсяг світового ринку нових бізнес-літаків сягне $200 млрд.

ICTV