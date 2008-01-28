Єпископи з України зустрічаються з Папою Римським

Сьогодні розпочався візит греко-католицьких єпископів з України до Ватикану.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації Української Греко-Католицької Церкви, поїздка відбувається у рамках традиційного паломництва «Ad limina Apostolorum» (До гробів святих апостолів), яке католицькі єпископи усього світу по черзі здійснюють кожних 5 років або при нагоді. Під час такого візиту представники духівництва, як правило, мають особисту розмову та публічні зустрічі з Папою Римським, проводять спільні богослужіння у римських базиліках, зустрічі у ватиканських відомствах тощо.

Греко-католицькі єпископи України відвідують Ватикан з таким візитом уперше після легалізації УГКЦ.

«У Церкві апостоли завжди втішалися особливою пошаною. Верховні апостоли Петро і Павло обидва загинули мученичою смертю у Римі і там були поховані. Проща до гробів цих апостолів, зрозуміло, завжди поєднувалася із візитом до єпископа Риму, наступника апостола Петра – Святішого Отця, Папи Римського. При цьому єпископи представляють Папі стан справ у своїй єпархії. Головний акцент під час розмови із Святішим Отцем робиться не так на майбутнє, як на минуле», – сказав про цей візит глава УГКЦ кардинал Любомир ГУЗАР.

За словами кардинала, у випадку зі Східними католицькими церквами, з Папою зустрічається тільки Верховний Архієпископ чи Патріарх, який представляє стан справ у певній помісній Церкві. Однак, зазначив Л.ГУЗАР, у візиті «Ad limina Apostolorum» беруть участь усі єпископи з України, «щоб дати нагоду кожному правлячому єпископові самому представити свою єпархію».

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, уранці 28 січня українське духівництво відслужило Архієрейську Божественну Літургію в базиліці Святого Петра у Ватикані, яку очолив Глава УГКЦ. Також Л.ГУЗАР виголосив проповідь українською та італійською мовами. Співали студенти-богослови Української Папської колегії святого Йосафата.

Сьогодні ж розпочалися особисті зустрічі українських єпископів із Папою Бенедиктом XVI. Після них вони зустрічатимуться також віч-на-віч з Архієпископом Леонардо САНДРІ, префектом Конгрегації для Східних церков, відтак у складі груп відвідають інші відомства Ватикану. Візит завершиться 2 лютого.