У паспортному столі в Броварах відбулася перестрілка: є жертви

Кілька хвилин тому у Броварах Київської області в кабінет начальника міського паспортного столу увірвалися троє осіб кавказької національності. Між посадовцями, присутніми в приміщенні, і "візитерами" виник конфлікт, який переріс в бійку.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ достовірні джерела, на місце події був викликаний патруль міліції. В результаті першими на місце прибули співробітники ДАІ, що знаходилися недалеко від паспортного столу.

Під час конфлікту особи кавказької національності відібрали у співробітника ДАІ пістолет, і почалася перестрілка. Один зловмисник застрелений, другий сховався, а третій затриманий. Співробітники міліції не постраждали.