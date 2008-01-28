У паспортному столі в Броварах відбулася перестрілка: є жертви
14:02, 28 січня 2008Суспільство
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Співробітники міліції не постраждали
Кілька хвилин тому у Броварах Київської області в кабінет начальника міського паспортного столу увірвалися троє осіб кавказької національності. Між посадовцями, присутніми в приміщенні, і "візитерами" виник конфлікт, який переріс в бійку.
Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ достовірні джерела, на місце події був викликаний патруль міліції. В результаті першими на місце прибули співробітники ДАІ, що знаходилися недалеко від паспортного столу.
Під час конфлікту особи кавказької національності відібрали у співробітника ДАІ пістолет, і почалася перестрілка. Один зловмисник застрелений, другий сховався, а третій затриманий. Співробітники міліції не постраждали.
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