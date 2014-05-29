На Черкащині троє підлітків підпалили дитсадок
15:19, 29 травня 2014Суспільство
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У селі Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області ввечері 28 травня троє підлітків влаштували пожежу в 2-поверховій новобудові дитсадка.
Пожежники загасиил вогонь за 20 хвилин / Википедия
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, загоряння виявили місцеві жителі і повідомили в службу порятунку «101».
На місце події прибув місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, а також добровільні пожежні команди із сусідніх сіл. Завдяки злагодженим діям, вогнеборцям вдалось за 20 хвилин ліквідувати пожежу. Загиблих та постраждалих немає. Як вдалося з’ясувати, причиною пожежі стали пустощі з вогнем 15-річного підлітка та двох його товаришів.
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Вогнем знищено покрівлю будівлі на площі 45 м. кв. За фактом події триває перевірка.
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