Майже мільйон українських дітей є жертвами проросійських терористів – Павленко

22:35, 30 травня 2014
Суспільство
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Майже мільйон українських дітей є нині жертвами проросійських терористів. Про це заявив колишній уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Павленко розповів про порушення прав дітей / УНІАН

«Сьогодні 8 мільйонів українських дітей Росія прирекла жити під дулом автомата, в атмосфері постійного страху, насильства, терору. Можна сказати, що майже мільйон українських дітей є сьогодні жертвами проросійських і російських терористів», – сказав Павленко.

Про це пише "Радіо Свобода".

За його словами, велика кількість дітей постраждала, втративши годувальників, які взяли участь у бойових діях на сході України, зокрема в Луганській і Донецькій областях.

Крім того, близько 10 тисяч сімей із дітьми виїхали з окупованої території Криму на материкову частину України, зазначив Павленко.

За даними Донецької ОДА, з 9 травня у Донецькій області внаслідок бойових дій поранено семеро неповнолітніх.

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