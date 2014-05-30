Майже мільйон українських дітей є жертвами проросійських терористів – Павленко

«Сьогодні 8 мільйонів українських дітей Росія прирекла жити під дулом автомата, в атмосфері постійного страху, насильства, терору. Можна сказати, що майже мільйон українських дітей є сьогодні жертвами проросійських і російських терористів», – сказав Павленко.

Про це пише "Радіо Свобода".

За його словами, велика кількість дітей постраждала, втративши годувальників, які взяли участь у бойових діях на сході України, зокрема в Луганській і Донецькій областях.

Крім того, близько 10 тисяч сімей із дітьми виїхали з окупованої території Криму на материкову частину України, зазначив Павленко.

За даними Донецької ОДА, з 9 травня у Донецькій області внаслідок бойових дій поранено семеро неповнолітніх.