Нацгвардія отримає бойові машини харківської розробки - Аваков
02:16, 01 червня 2014Суспільство
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Рішення про формування замовлення на поставку ББМ планують прийняти в понеділок, 2 червня.
Нацгвардія отримає харківські ББМ / Сторінка Авакова в Facebook
У даний час обговорюється питання придбання для Національної Гвардії України бойових броньованих машин (ББМ) "Дозор" харківської розробки.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова МВС України Арсен Аваков.
"Обговорюємо формування замовлення на придбання для Національної Гвардії України бойових броньованих машин "Дозор". Відмінна харківська розробка. Дуже своєчасна. Беремо на випробування перші машини і будемо замовляти серію", - написав він.
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