Нацгвардія отримає бойові машини харківської розробки - Аваков

У даний час обговорюється питання придбання для Національної Гвардії України бойових броньованих машин (ББМ) "Дозор" харківської розробки.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова МВС України Арсен Аваков.

"Обговорюємо формування замовлення на придбання для Національної Гвардії України бойових броньованих машин "Дозор". Відмінна харківська розробка. Дуже своєчасна. Беремо на випробування перші машини і будемо замовляти серію", - написав він.

Читайте такожХарківські підприємства займуться переозброєнням арміїРішення про формування замовлення на поставку ББМ планують прийняти в понеділок, 2 червня, повідомив Аваков.