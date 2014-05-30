МВС: Українських силовиків забезпечать найсучаснішими бронежилетами та кевларовими касками

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив перед засіданням уряду, присвяченого питанням матеріально-технічного забезпечення Збройних сил та Національної гвардії, повідомили УНІАН в УЗГ МВС України.

Читайте такожПоблизу зони АТО захищений бронежелетом лише кожний сотий солдат За його словами, у найближчі вихідні до України надійде близько 3 тисяч бронежилетів 5-6 класу захисту, закуплених за контрактом в одній з європейських країн, а також більш як 7 тисяч кевларових касок. Таким чином українські силовики будуть належним чином захищені.